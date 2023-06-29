Fedâkar baba

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Hakkı Tek, 17 yaşındayken 2016'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Bir süre hastanede tedavi edilen Tek'in bakımı, hastane odasını aratmayan evinin özel bölümünde ailesi tarafından yapılmaya başlandı. Eşinin rahatsızlıkları olduğu için oğlunun tedavisine destek veren baba Abdurrahman Tek, dericide çalıştığı işinden de ayrılarak 7 yıldır yatalak çocuğuna bakıyor.Abdurrahman Tek, oğlunun yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yıllarıdır yoğun çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "Ona bakabilmek için odayı yoğun bakım ünitesine çevirdik. Doktorları çağırıyoruz gelip imkan dahilinde tedavilerini yapıyorlar. Tedavinin bu sene biraz daha iyi gittiğini görüyoruz. Doktorlar da daha iyi tedavilerle ayağa kalkma şansı olabileceğini söylüyor. Odada iki cihazımız var. Oğlumu gün içerisinde bu cihazlara oturtuyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bunların dışında imkânımız elvermiyor. Bu sene biraz daha iyi olduğunu görüyoruz."Anne Gülistan Tek ise "Artık bizi duyuyor, ellerini ve ayaklarını kaldırmaya çalışıyor. Her gün tedavi olması gerekiyor" dedi.