Fedakâr babadan yardım çığlığı

Ailesi için her tür fedakârlığı yapan bir baba... Adı Orhan Yetgin (40). Aslen Elazığlı ve inşaatlarda işçilik yapıyor. Derdi sadece evine ekmek götürmek değil, üç çocuğunun en büyüğü olan Bahar Melisa Yetgin'in (17) hastalığı evlerinin birinci gündemi. Henüz iki yaşında ilik kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi süreci sonrası hayata yeniden 'merhaba' diyen Bahar Melisa'nın altı yıl önce hastalığı yeniden nüksetti.Hastalığın yeniden baş göstermesi sonrasında aile adeta yıkıldı, ama yılmadı. Baba Orhan Yetgin, hemen tedavi yöntemleri aramaya başladı. Araştırması sonucu yurtdışından getirilecek ilaçla ilik nakline gerek kalmadan çok sevdiği kızının derman bulabileceğini öğrendi. Ancak maddi zorluk yaşayan baba ilacın fiyatını öğrenince yeniden yıkıldı. SABAH'a İstanbul Kâğıthane'den ulaşan baba Orhan Yetgin, "Melisa'nın hastalığından başka bir şey düşünemez haldeyiz. Elimiz kolumuz bağlı. İlacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok. Bin euroluk ilacın bir bölümünü devletin karşılamasına rağmen 340 euroluk kısmını ödemekte güçlük çekiyorum. İnşaatlarda çalışmam, hurdalar toplamam yetmedi. Kısa süre yardımlarla ilaca ulaşabildim. Allah hepsinden razı olsun. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. İnşaatlarda çalışıyorum ama kazandığım para yetmiyor" dedi.