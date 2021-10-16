Fedakar muhtar koronavirüsten öldü

Ramazan Keklik 63 yaşındaydı. 4 dönemdir Kartal İlçesi Topselvi Mahalle Muhtarı olarak görev yapıyordu. Koronavirüs salgınının baş göstermesiyle tıpkı her muhtar gibi mahallesi için canla başla çalışıyordu. Her gün Koronavirüs'e yakalanan ve karantinaya alınan vatandaşların denetimi için filyasyon ekipleriyle birlikte kapı kapı geziyor, komşularının ihtiyaçlarını gideriyor isteklerini yerine getiriyordu.

Çalışma azmi ve görev aşkıyla, 4 dönemdir onu muhtar olarak seçen ve mahallenin ağabeyi olarak belleyen Topselvi sakinleri için aşı seferberliği başlatmıştı. Herkese örnek olmak için aşısını ilk önce o oluyor, her yerde maskesini takıp sosyal mesafesine dikkat ediyordu. 9 ay önce ilk kez Koronavirüs'e yakalandı, hekimlerin çabaları ve komşularının dualarıyla yeniden sağlığına kavuştu. Durmadı, çalışmaya devam etti. 2 ay önce de akciğer kanseri nedeniyle bıçak altına yattı, kalktı yine çalıştı. İlerleyen yaşına ve geçirdiği hastalıklara rağmen 13 bin nüfuslu Topselvi Mahallesi'nde filyasyon ekipleriyle birlikte Koronavirüs'e yakalanan komşularını ziyaret etmeye devam etti. Keklik yine Koronavirüs'e yakalandı ancak görünmeyen düşmana karşı başlattığı savaşı bu sefer kazanamadı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Keklik, Kartal Kıbrıs Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından komşularının gözyaşları arasında Yayalar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

HASTAYDI DİNLETEMEDİK



Ramazan Keklik'in oğlu Barış Keklik "Babam iki büyük hastalık atlattı. Önce Koronavirüs'e yakalandı, sonra akciğer kanseri nedeniyle ameliyata alındı. Bütün bu zorluklara rağmen filyasyon ekipleriyle birlikte çalışmalara katılıyordu. Hastaydı, dinletemedik. Evde dinlenmesi gerekirken, çalışmaya devam ediyordu" dedi.

ÖRNEK BİR İNSANDI



Keklik'in çalışma arkadaşlarından Esentepe Mahalle Muhtarı Ramazan Kula "Ramazan Koronavirüs'e karşı mahallesi için adeta seferberlik başlatmıştı. Örnek bir insandı, aşılarını herkesten önce oluyor, sosyal mesafeye en çok o dikkat ediyordu. 63 yaşında riskli grupta olmasına rağmen hiç durmadı, komşuları ne istediyse hep koştu çabaladı. Kaybımız çok büyük" diye konuştu. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ise kaybettiği meslektaşı için "Muhtarların tek gayesi komşuları için çalışmak. 14 çalışma arkadaşımızı Koronavirüs nedeniyle kaybetmiştik, Ramazan Keklik'le beraber bu sayı 15 oldu. Hepsi de halk için çalışırken bu hastalığa yakalandı. Biz vatandaşlar için mücadele ediyoruz, onlardan ricamız maskeye mesafeye hiç olmadığı kadar dikkat etsinler" diye konuştu.