Fedakâr öğretmen 10 bin çocuğa umut oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğretmenlik yapan Yusuf Tümay, başlattığı iyilik hareketi ile binlerce çocuğa umut oldu. Mevsimlik işçi olan anne-babasının yanında hayat mücadelesi veren Tümay, hayali olan öğretmenliğe tarlada çalışarak ve çadırda yaşayarak ulaştı. Yaşadığı zorlukları başka bir çocuk daha yaşamasın diye ömrünü kendisi gibi dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya adadı. Anadolu'yu karış karış gezen Tümay, bir yılda 10 bin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşıladı. Düzenlediği etkinliklerle de çocukları eğlendiren Tümay, öğrencilerin gönlünde taht kurdu. Tümay'ın şimdiki hedefi ise 100 bin dezavantajlı çocuğa ulaşmak.
"HEDEFİM 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK"
Yusuf Tümay: "Her çocuk kaliteli ve eksiksiz eğitimi hak eder. Bu husus doğrultusunda son çocuk gülene kadar devam deyip yola çıktık. Bu iyilik hareketine ilk başlarda katılanlar 3-5 kişi iken şuan destek olmak isteyenlerin sayısı binleri geçti. Özellikle Güneydoğu'nun çeşitli illerine kadar gidip çocukları sevindirme imkanı buldum. Buradaki amacım dezavantajlı çocuklara ulaşıp önce temel ihtiyaçlarını karşılamak sonra da onları eğlendirerek mutlu etmektir. Ben bu işe öğretmenliğe başladığım ilk maaşımla başladım. Bu yola baş koydum, pes etmeyi de hiç düşünmüyorum. Bir yıl içerisinde 10 bin çocuğa ulaştık. Şimdi ise 100 bin çocuğa ulaşma hedefim var" dedi.
"GAYEM UMUTLU NESİLLER YETİŞTİRMEK"
Tümay: "Ben de dezavantajlı büyüdüm. Dezavantajlı okudum. Bu yüzden hep sol yanımda bir uhde kaldı. Ben de bu eksiğimi kendim gibi dezavantajlı çocuklara yardım ederek kapatıyorum. Kendimi bu şekilde motive ediyorum. Bir öğretmen olarak 'Yeni nesiller sizlerin elinde şekillenecektir' cümlesini şiar edindim. İyilik yapmak, motivasyonumun olmazsa olmazları haline dönüştü. Bu yoldaki gayem ümitli, umutlu nesillerdir. Ahlaklı, farkında olan iyiliğe, kültüre ve bilime öncülük eden çocuklar yetiştirmek. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol inşa edeceğiz. Bu yol gün gelir dikenli olur, gün gelir güllük gülistanlık olur" diye konuştu.
"ÖĞRENCİLERİMİN MUTLU OLDUĞU HER GÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜDÜR"
Öğrencilerinin mutlu olduğu her günün kendisi için öğretmenler günü olduğunu söyleyen Tümay: "Öğretmenler Günü, öğrencilerin 24 Kasım'da hatırlanıp o gün öğretmenlere hediye alınması anlamına gelmiyor. Bir öğretmenin öğrencisi ile mutlu oldu olduğu her gündür diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin başının mutluluk ve sevgi olduğuna inanıyorum" dedi.