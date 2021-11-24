Fedakâr öğretmen 10 bin çocuğa umut oldu

"GAYEM UMUTLU NESİLLER YETİŞTİRMEK"

Tümay: "Ben de dezavantajlı büyüdüm. Dezavantajlı okudum. Bu yüzden hep sol yanımda bir uhde kaldı. Ben de bu eksiğimi kendim gibi dezavantajlı çocuklara yardım ederek kapatıyorum. Kendimi bu şekilde motive ediyorum. Bir öğretmen olarak 'Yeni nesiller sizlerin elinde şekillenecektir' cümlesini şiar edindim. İyilik yapmak, motivasyonumun olmazsa olmazları haline dönüştü. Bu yoldaki gayem ümitli, umutlu nesillerdir. Ahlaklı, farkında olan iyiliğe, kültüre ve bilime öncülük eden çocuklar yetiştirmek. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol inşa edeceğiz. Bu yol gün gelir dikenli olur, gün gelir güllük gülistanlık olur" diye konuştu.