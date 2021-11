Fedakâr öğretmen 10 bin çocuğa umut oldu

"ÖĞRENCİLERİMİN MUTLU OLDUĞU HER GÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜDÜR"

Öğrencilerinin mutlu olduğu her günün kendisi için öğretmenler günü olduğunu söyleyen Tümay: "Öğretmenler Günü, öğrencilerin 24 Kasım'da hatırlanıp o gün öğretmenlere hediye alınması anlamına gelmiyor. Bir öğretmenin öğrencisi ile mutlu oldu olduğu her gündür diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin başının mutluluk ve sevgi olduğuna inanıyorum" dedi.