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Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:42 Son Güncelleme: 15.1.2024 14:53

Fedakarlığıyla takdir toplayan Fatma bakkal hayatını kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi’nde tek başına işlettiği bakkal dükkanından 3 çocuğunu okutup büyüterek büyük bir fedakarlık örneği sergileyen 76 yaşındaki Fatma Kaplan hayata gözlerini yumdu. Fatma bakkkalın ölümü başta çocukları olmak üzere tüm sevenlerini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Fatma Kaplan’ın eşini genç yaşta kaybettiği, bu nedenle tek başına hayat mücadelesi vererek okuttuğu 3 çocuğundan ikisini öğretmen, birini de malimüşavir yaptığı öğrenildi. Tiroid kanserine yakalanan Fatma Kaplan’ın 2 ayda hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Fedakarlığıyla takdir toplayan Fatma bakkal hayatını kaybetti

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kaplan, genç yaşta eşini kaybedince iki kızına ve bir oğluna hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kaldı. Aynı zamanda mahallelerinde 'Fatma Bakkal' ismiyle açtığı dükkanından satış yaparak 3 çocuğunu yıllarca okutup büyüttü. Fedakarlığıyla herkesin takdirini toplayan ve çevresinde sevilen Fatma Kaplan dişini tırnağına takarak yıllarca tek başına mücadele etti, ayakları üzerinde durarak tüm kadınlara örnek oldu. İki kızını öğretmen, oğlunu da mali müşavir yapan Fatma Kaplan, 2 ay önce tiroid kanserine yakalandı. Kaplan, gördüğü tedaviye ve doktorların çabasına rağmen yaşama tutamadı. Fatma Kaplan'ın ölümü başta çocukları olmak üzere ailesini, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Fatma Kaplan, Gölcükler Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Fedakarlığıyla takdir toplayan Fatma bakkal hayatını kaybetti
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