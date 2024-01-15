Fedakarlığıyla takdir toplayan Fatma bakkal hayatını kaybetti

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kaplan, genç yaşta eşini kaybedince iki kızına ve bir oğluna hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kaldı. Aynı zamanda mahallelerinde 'Fatma Bakkal' ismiyle açtığı dükkanından satış yaparak 3 çocuğunu yıllarca okutup büyüttü. Fedakarlığıyla herkesin takdirini toplayan ve çevresinde sevilen Fatma Kaplan dişini tırnağına takarak yıllarca tek başına mücadele etti, ayakları üzerinde durarak tüm kadınlara örnek oldu. İki kızını öğretmen, oğlunu da mali müşavir yapan Fatma Kaplan, 2 ay önce tiroid kanserine yakalandı. Kaplan, gördüğü tedaviye ve doktorların çabasına rağmen yaşama tutamadı. Fatma Kaplan'ın ölümü başta çocukları olmak üzere ailesini, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Fatma Kaplan, Gölcükler Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.