Feke’de 2 kişi, indikleri su kuyusunda hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren Bilal Arkın ile arkadaşı Eyüp Bircan, bahçeyi suladı. Arkın, pompayı çıkarmak için kuyuya indi. Arkın bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince Eyüp Bircan da yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kuyuya indi. Arkın ile Bircan'ın cesedinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.