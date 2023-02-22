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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Felaket Çiğli’yi ikiye böldü

AA
Felaket Çiğli’yi ikiye böldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarık mahalleyi ve tarlaları ikiye böldü. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti. Evlerin yarısından çoğu yıkıldı. Bölge yaklaşık 4 metre kaydı. Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız, Allah'ın izniyle yerlerine yenisini yapacağız ama depreme dayanıklı evler olacak" dedi.

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Felaket Çiğli’yi ikiye böldü
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