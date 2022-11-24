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Giriş Tarihi: 24.11.2022 17:30 Son Güncelleme: 24.11.2022 18:57

Felaketi yaşayanlar anlattı! "Kapıyı açtığımızda çatının göçtüğünü gördük"

Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar o anları SABAH’a anlattı. Depremde evi büyük oranda hasar gören Merkez’e bağlı Kadıoğlu Köyünde yaşayan İbrahim Yatkın, “Deprem bittikten sonra dışarı çıkmak istedik. Kapıyı açtığımızda çatı düşmüştü. Kırıp dışarı çıkmayı başardık. Devletimize güveniyoruz” dedi. Aynı köyde yaşayan ve evi hasar gören Avni Gülçatı ise, “Devletimiz yardım ederse eder etmezse de Allah devletimize uzun ömürler versin. Biz çadırda da yatarız. Yeter ki devletimize bir şey olmasın” ifadelerini kullandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Felaketi yaşayanlar anlattı! Kapıyı açtığımızda çatının göçtüğünü gördük

Düzce Gölyaka'da gece 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Gece panik ve korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, depremde 50 vatandaş ise yaralandı. Depremde çok sayıda ev hasar görürken, can kaybı ise yaşanmadı.

"ÜÇ BÜYÜK DEPREM GÖRDÜK ÜÇÜNDE DE ÖLMEDİK"

Depremde evi zarar gören Merkeze bağlı Kadıoğlu Köyünde yaşayan İbrahim Yatkın, "Deprem başladığında evdeydik. Yatağın kenarına uzandım. Deprem bittikten sonra kalktım, ayağı indim. Çocuğum dışardaydı. Evi görünce baba diye bağırıyordu. Kapıyı açtığımızda çatının göçtüğünü gördük. Kapıyı kırdık ve dışarı çıktık. Gece bir daha içeriye girmedik. Sabah gün ışıyınca içeriye girdik. Duvarlar kırık, camlar patlak, evin duvarları kaymış. Bu ev üçüncü büyük depremi yaşıyor. Üçünde de ölmedik içinden çıktık. Daha önce 1999 depreminde az hasar almıştı. Kendi çabalarımızla tamir ettik o zaman. O günden beri yaşıyorduk. Devletimize güveniyoruz, yanımızda. Çok üzülmek istemiyorum, akciğer hastasıyım" ifadelerini kullandı.

"ADAMLAR YA ADAMLAR…"

Aynı köyde yaşayan ve evi zarar gören Avni Gülaçtı, sabah namazına kalktığında büyük bir gürültünün koptuğunu belirterek, "Çok şiddetliydi. Yatağım bir oraya bir buraya gitti. Kalkmak istedim ama kalkamıyorum. Oğlum çıktı 'baba' diye bağırdı. Çıplak çıktım dışarı. Bir baktım ki ev sallanıyor. Kendimize gelemedik. Oğlum fenalaştı hemşire serum taktı. Devletimiz hemen imdadımıza koştu. Depremin hemen ardından geldiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle geldi hemen. Dedim ki hanıma içişleri bakanı geçiyor dedim. Çünkü o saatte o geçer. Adamlar ya adamlar. Devletimiz yanımızda. Devletimiz yardım ederse eder etmezse de Allah devletimize uzun ömürler versin. Biz çadırda da yatarız. Yeter ki devletimize bir şey olmasın" dedi.

DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Avni Gülaçtı'nın eşi Hatice Gülaçtı, "Ölüyorduk. Ben kalkamadım yerimden. Bayıldım. Öldüm battaniye yorgan atın üzerime dedim. 1999 depremini de yaşadık. O zaman da evimizde hasar vardı. Kendi çabalarımızla yaptık o zaman ki hasarı giderdik. Şimdi de temizlemeye başladık. Yine yaparız, Allah'tan geldi sonuçta dedik. Ama devletimiz yanımızda" ifadelerini kullandı.

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Felaketi yaşayanlar anlattı! "Kapıyı açtığımızda çatının göçtüğünü gördük"
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