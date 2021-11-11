Felaketin 22. yıldönümü anılıyor

12 Kasım Düzce Depremi Anma Etkinlikleri kapsamında Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Düzce özelinde afetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların da sunulacağı programın ana etkinliklerinden biri de Kuzey Anadolu Fay Zonu Gezisi olacak. Bugün saat 09.00'da başlayacak gezi, Ankara- Bolu-Düzce güzergâhında gerçekleştirilecek. Depremin en somut izleri 5 durakta katılımcılarla birlikte yerinde gözlemlenecek. Saat 15.00'te fay gezisinin tamamlanmasının ardından Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programa, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.