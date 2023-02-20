Felaketin vurduğu illerde okullar 3 kademede açılacak

Depremden etkilenen illerde okulların 1 Mart'ta açılması planlanıyordu. Ancak dün Milli Eğitim Bakanlığı bu illerde 3 ayrı kategoride eğitime başlanmasına karar verdi. Açılışlar ilçe ve okul bazlı yapılacak. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim-öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak. Gaziantep ve Osmaniye'de ise eğitime 13 Mart'ta başlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitime ara verilen illerde sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim-öğretimi başlatmayacağız" dedi.MilliEğitim Bakanlığı (MEB) velilere ve öğrencilere deprem bölgesinden gelen öğrencilerin psikolojik durumlarının gözetilmesi ricasında bulundu. Buna göre deprem bölgesinden gelen öğrenciye "Binanız yıkıldı mı?", "Annen, baban öldü mü?", "Evinin altında kalan var mı?" gibi sorular yöneltilmemesi, depremi çağrıştıran her türlü ifadeden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Deprem bölgesinden gelen çocukların temel eğitim ihtiyaçları karşılanırken, öğrencilerin rencide edilmemesine özen gösterilmesi istenirken, nazik bir tutum sergilenerek çocuğun eksiklerinin onu üzmeyecek bir yaklaşımla öğrenilmesine ve bu durumun geçici olduğunun karşı tarafa hissettirilmesi yönünde tutum sergilenmesine dikkat edilmesi vurgulanıyor.