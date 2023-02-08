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Giriş Tarihi: 8.2.2023 12:08 Son Güncelleme: 8.2.2023 12:51

Felaketten 54 saat sonra kurtuldu

Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler 54. saat sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Baba ve oğlu enkaz altından sağ salim kurtarıldı.

ABBAS ÇAKAR
Felaketten 54 saat sonra kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 34 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı kişiler ise Adıyaman'da kaldığı enkazın altından 54 saat sonra kurtarılan Ahmet ve Yusuf Aydın oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Adıyaman Besni İlçesinden enkaz altında 54 saat kalan Ahmet Aydın ile oğlu Yusuf Aydın'ı sağ salim kurtardı.

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Felaketten 54 saat sonra kurtuldu
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