Felaketten kaçtılar yangında can verdiler

Konya'nın Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen baba Münir (45), anne Meryem (43), çocukları ikiz Viam (13) ile Riham (13), Şeyma (8), Saddam (6) ve Yusuf El Dahir'in (4) cesedine ulaştı. Kurtulan 7 kişi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden ailenin çocuklarından bazılarının zihinsel engelli olduğu, bu nedenle yanan evden çıkamadıkları belirtildi.Ailenin, 2 gün önce eve geldiğini anlatan mahalleli Muhsin Çakır, "Depremzede olduklarından dolayı barınmak için buraya gelmişler. Aile yatak odalarını bu aileye ayırmış. Gece saatlerinde elektrikli ısıtıcı veya sobadan yangın çıkmış. Pencereden bir kız çocuğu kurtarıldı" dedi. Cenazeler, Konya Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İşgalaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada evde ev sahibi 6 kişi ve misafir 8 kişilik aile olmak üzere 14 kişinin yaşadığı belirtildi.