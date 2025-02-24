Felçli adamı boğazına kaçan fıstık öldürdü

Çanakkale'de yaşayan Özer Akyüz, 2015'te geçirdiği trafik kazası sonrası bitkisel hayata girdi.Herkes ümidi kesmişken, 3 ay sonra yeniden gözlerini açtı. Risk alınarak helikopterle İstanbul'a özel bir üniversite hastanesine sevk edilen Akyüz, 6 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yıllar süren tedavi ve sayısız operasyonun ardından konuşamayan ve felç kalan Akyüz, tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmeye başladı. Ağabeyinin de desteğiyle mücadeleyi hiç bırakmayan Akyüz, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ve Denizli'de gördüğü fizik tedavilerin ardından 10 yıl sonra ilk kez parmağını kıpırdatmayı başardı. Fizik tedaviye devam eden 46 yaşındaki Özer Akyüz, geçen ay destekle de olsa yürümeye ve konuşmaya başladı. Önceki gün oda arkadaşının ikram ettiği fıstığı yiyen Akyüz, aniden yere yığıldı. Nefes borusunu kaçan fıstık nedeniyle fenalaşan Akyüz, kurtarılamadı.