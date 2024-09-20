Felsefe öğretmeni silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'da bugün Çermik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar tarafından silahla vurulan Hakan Bahçeci Lisesi Felsefe öğretmeni Özgür Ekinci, hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ekinci'nin ölüm haberi, ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen olan Ekinci, eğitim camiasını derin yasa boğdu.