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Giriş Tarihi: 20.9.2024 14:56 Son Güncelleme: 20.9.2024 17:30

Felsefe öğretmeni silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'da felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Felsefe öğretmeni silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'da bugün Çermik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar tarafından silahla vurulan Hakan Bahçeci Lisesi Felsefe öğretmeni Özgür Ekinci, hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ekinci'nin ölüm haberi, ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen olan Ekinci, eğitim camiasını derin yasa boğdu.

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Felsefe öğretmeni silahlı saldırıda öldürüldü
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