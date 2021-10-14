Fena basıldılar: İyi çek lazım olur!

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül'de Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki bir evden 70 bin TL ve altın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, il dışından gelen Ö.E., F.G (30), E.G (27) ve N.U.'nun (19) hırsızlığı yaptığını belirledi.