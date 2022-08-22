Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Adana Demirspor canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler evinde lige ikide iki yaparak başlayan Adana Demirspor'u ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi de veren Sarı Kanarya Süper Lig liderliği peşinde. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte maçın canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'ler…
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 22 Ağustos 2022 (bugün) gerçekleşecek.
Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Adana Demir Spor canlı izle diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS HD1 ekranlarından takip edilecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!
Şu anda Serdar Aziz ve Bruma forma giyemiyor. Nazım Sangare de uzun süredir sakatlık izninde. UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Joshua King'in de bu mücadelede sahada olması beklenmiyor.
Sakatlıkların yanı sıra Arda Güler de ailevi sebepleri nedeniyle özel izinde. Böylece takımın 5 oyuncu eksik karşılaşmada olması bekleniyor.
ALTAY VE ZAJC'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
F.bahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.
Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak.