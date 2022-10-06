Fenerbahçe AEK maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın kanalı izle





Fenerbahçe'nin kuvvetli bir kadrosu ve zengin bir kulübesi olduğunu aktaran Oltra, "Önde basmayı seven bir takım, geçiş oyununu da iyi oynuyor. Kulübesi zengin de olsa oynadığı taktik değişmiyor, isimler değişiyor. Bazen Batshuayi bazen Pedro oynuyor ama sistem aynı. Bu da kulübenin zenginliğinden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip maçların gerginliğinin farkında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Yarın farklı bir oyun olacağı şimdiden belli. Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu spor ve bizler profesyoneliz. Futbolcularım ve ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyircinin çok daha coşkulu olacağı kesin. Bu tip maçların gerginliğini biliyorum ve buna hazırım. Yarın takımımdan kazanmak için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynarsak kaybederiz. Ülkemiz adına kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.