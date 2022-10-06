Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe AEK maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 6.10.2022 19:50 Son Güncelleme: 6.10.2022 19:50

Fenerbahçe AEK maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu maçları kapsamında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig temsilcimizin maçını canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Fenerbahçe AEK maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Fenerbahçe AEK maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Avrupa Ligi B grubunda mücadele eden Fenerbahçe, 3. Hafta maçları kapsamında AEK Larnaca ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler evinde oynayacağı maçı kazanmak için rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Fenerbahçe AEK maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE AEK MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi "Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı izle" linki ve tüm detaylar şöyle;



FENERBAHÇE AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.



FENERBAHÇE AEK MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr/sign-up



UEFA AVRUPA MAÇI İÇİN MARMARAY'DAN EK SEFER

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de UEFA Avrupa Liginde AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam iç sahada AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 22.00'de başlayacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı nedeniyle, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört adet ilave tren sefere konulmuştur. Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" denildi.



FENERBAHÇE-AEK LARNACA MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca'nın teknik direktörü Jose Luis Oltra, çok tecrübeli bir teknik direktör ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oltra, ayrıcalıklı bir maça çıkacaklarını belirterek, "Çok tecrübeli bir antrenör ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacağız. Bu oyunu 3 puandan da öte bir oyun olarak değerlendiriyoruz. Tribün baskısının takım üzerinde ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bize de yansıyacak ama buna hazırlıklı olarak geldiğimiz söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğiz." dedi.



Fenerbahçe'nin kuvvetli bir kadrosu ve zengin bir kulübesi olduğunu aktaran Oltra, "Önde basmayı seven bir takım, geçiş oyununu da iyi oynuyor. Kulübesi zengin de olsa oynadığı taktik değişmiyor, isimler değişiyor. Bazen Batshuayi bazen Pedro oynuyor ama sistem aynı. Bu da kulübenin zenginliğinden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip maçların gerginliğinin farkında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Yarın farklı bir oyun olacağı şimdiden belli. Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu spor ve bizler profesyoneliz. Futbolcularım ve ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyircinin çok daha coşkulu olacağı kesin. Bu tip maçların gerginliğini biliyorum ve buna hazırım. Yarın takımımdan kazanmak için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynarsak kaybederiz. Ülkemiz adına kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



Gruptaki tek hedeflerinin yarınki maç olduğunu aktaran Oltra, "Grubun favorisi Rennes ile Fenerbahçe. Fakat çok dengeli bir gruptayız. Sadece yarınki maça odaklandım ve odaklandık." diyerek sözlerini tamamladı.

KENAN PİRİC: "BÜYÜK TAKIMA KARŞI, BÜYÜK OYNANMALIDIR"

AEK Larnaca oyuncularından Kenan Piric ise önemli bir takıma karşı iyi bir sonuç almak istediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin 3 puan olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını aktaran Piric, "Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır. Çok çılgın bir tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. Kulaklarını tıkamalarını ve oyuna konsantre olmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe AEK maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayın kanalı izle
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