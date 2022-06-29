Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Al Shamal hangi kanalda?

Fenerbahçe Al Shamal maçı hangi kanalda sorusu sarı lacivertli taraftarların gündemindeki yerini aldı. Hazırlık maçını naklen takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. 3. Hazırlık maçına çıkacak olan FB Katar yıldızını ağırlıyor. Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları gündemde. İşte, FB Youtube kanalı ile Fenerbahçe Al Shamal hazırlık maçı canlı yayın saati…
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 hazırlık maçı olan Fenerbahçe Al Shamal 29 Haziran 2022 (bugün) saat 18.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı FB Youtube kanalı üzerinden KATIL kullanıcılarına özel olarak yayınlanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI DEVAM EDİYOR!
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen hazırlık maçlarında bugün sıra Al Shamal'da! İlk maçında Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile karşılaşan FB, 2-2 beraberlik sağladı.
İkinci maçında Arnavutluk yıldızı KF Tirana'yı konuk eden sarı lacivertliler 4-0 skorla galibiyet elde etti. Bugün sıra Katar takımında!