Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul'da Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal hakkında detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair tüm bilgiler ve canlı yayın detayları…
Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe, 6 maç sonunda topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İlk 8 hedefi için kalan 2 maç hayati önemde:
|Hafta
|Rakip
|Tarih
|Saat
|Yer
|7. Hafta
|Aston Villa
|22 Ocak 2026
|20:45
|Kadıköy
|8. Hafta
|FCSB
|29 Ocak 2026
|23:00
|Deplasman