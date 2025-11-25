Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Hakem belli oldu! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 13:46

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Hakem belli oldu! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşaması macerasında kritik bir 5. hafta mücadelesine çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, gruptaki sıra yarışını ve üst tura yükselmeyi garantileme hedefiyle Macaristan ekibi Ferençvaroş'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bu önemli sınavı için futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli ilerleyen Fenerbahçe, ligdeki en güçlü rakipleri arasında gösterilen Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki sıralamayı etkileyecek olan bu 90 dakika, İstanbul'da, Fenerbahçe'nin evi olan Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle tur hedefine biraz daha yaklaşmak istiyor. İşte, Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hakkında merak edilenler:

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli grup maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Türkiye maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor. UEFA, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı için İspanyol hakem Ricardo de Burgos'u görevlendirdi.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

