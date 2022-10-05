Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın kanalı nedir? Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2022
Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:34 Son Güncelleme: 5.10.2022 14:34

Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın kanalı nedir? Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2022

Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda sorusu, futbolseverlerin merakla beklediği sorular arasından. Milli aradan sonra Beşiktaş sonrası Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi Exxen ya da TV8,5 ekranlarında yayınlandığı için Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda canlı yayınlancak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın kanalı nedir? Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2022

Fenerbahçe AEK maçı Exxen ekranlarında mı sorusu, sporseverlerin yanıt aradığı sorular arasında. Beşiktaş maçından sonra hafta içi UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkacak olan sarı kanarya, Jorge Jesus önderliğinde tempolu oyunlarına devam ediyor. Taraftarlar, Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE GRUBTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda birinciliği Rennes ile sürdürüyor. İlk maçında Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 geçen Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Rennes ile 2-0'dan 2-2'ye getirerek Fransa'dan beraberliği getirdi.

FENERBAHÇE AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi AEK mücadelesi 6 Ekim 2022 perşembe saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe AEK maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

6 Ekim 2022: Fenerbahçe - AEK Larnaca

12 Ekim 2022: AEK Larnaca – Fenerbahçe

27 Ekim 2022: Fenerbahçe – Rennes

3 Kasım 2022: Dinamo Kiev - Fenerbahçe

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Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın kanalı nedir? Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2022
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