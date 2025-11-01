FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecan dorukta. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet alan temsilcimiz, Çekya deplasmanında kazanarak ilk 8 umutlarını sürdürmek istiyor. UEFA ülke sıralamasında yakın olduğumuz Viktoria Plzen karşısında alınacak galibiyet, rakibin puansız haftayı kapatması anlamına gelecek. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?