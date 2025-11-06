Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, taraftarının da desteğiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe EuroLeague maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal:
Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague lig aşaması dokuzuncu hafta maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı 6 Kasım (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
EuroLeague 2025-26 sezonunda oynadığı sekiz maçta üç galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, son olarak 30 Ekim'de Real Madrid'e konuk oldu. Sahadan 84-58'lik skorla mağlup ayrılan temsilcimiz Wade Baldwin 14, Armando Bacot ve Talen Horton-Tucker 10'ar sayı ile oynadı.
EuroLeague'de oynadığı sekiz maçta iki galibiyeti bulunan LDLC Asvel puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.
30 Ekim'de Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olan LDLC Asvel, rakibine 96-59'luk skorla mağlup olurken, Glynn Watson 14 sayı ile oynadı.