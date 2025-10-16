Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de 5. hafta heyecanı!

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üst sıralar için önemli bir sınava çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek maç hem taraftarların hem de Avrupa basketbol heyecanını takip edenlerin gündeminde. İşte Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ile ilgili tüm detaylar, yayın bilgileri ve merak edilenler…
Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague maçı, 16 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç TSİ 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 14 Ekim Cuma günü konuk ettiği Dubai Basketbol'a 69-93 mağlup olarak dördüncü maçlar sonunda bir galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin ve Bonzie Colson 12'şer, Devon Hall ise 10 sayı buldu.
Bayern Münih, EuroLeague'de bu sezon oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı. Son olarak 14 Ekim Salı günü konuk ettiği Emporio Armani Milan'ı 64-53 ile geçti. Bayern'de Vladimir Lucic 15, Andreas Obst 14, Kamar Baldwin 11 sayı üretti.