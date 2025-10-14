Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonda sürdürdüğü mücadelesine bu akşam evinde Dubai Basketbol ile devam edecek. Ligin yeni ekiplerinden Dubai, ilk maçlarında kendini gösteriyor. Sarı-lacivertli camia, bu randevuda hem moral hem de prestij kazanmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:
THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Dubai Basketbol, 14 Ekim 2025 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.