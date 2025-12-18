Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI: Olimpia Milano - Fenerbahçe basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:22

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI: Olimpia Milano - Fenerbahçe basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci ayağında İtalya deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos ile dev bir maça çıkan Sarı-Lacivertliler, Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Play-off yolunda hata yapmak istemeyen Kanarya'da tek hedef galibiyet. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair tüm detaylar.

EuroLeague'de normal sezonun en heyecanlı haftalarından biri yaşanırken, Fenerbahçe Beko zorlu fikstürde yoluna devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde İtalya'nın Milano kentine konuk olan temsilcimiz, Mediolanum Forum'da galibiyet arayacak. Ligin tecrübeli ekiplerinden Olimpia Milano karşısında taktiksel disipliniyle ön plana çıkmak isteyen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, deplasmandan zaferle dönerek İstanbul'a moralli gelmek istiyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 17. hafta mücadelesinin takvimi belli oldu:

Maç Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe

Maç Saati: TSİ 22:30

Salon: Mediolanum Forum (Milano)

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu, Türkiye'deki basketbolseverlerle şu kanallar üzerinden buluşacak:

Yayıncı Kanal: S Sport ve S Sport Plus

EuroLeague'de oynadığı 15 maçta dokuz galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, son olarak 16 Aralık'ta evinde konuk ettiği Panathinaikos Aktor'a 81-77'lik skorla mağlup oldu. Temsilcimizde Talen Horton-Tucker 22, Tarık Biberovic 15, Wade Baldwin 11 ve Bonzie Colson 10 sayı ile oynadı.

EuroLeague'de oynadığı 16 maçta dokuz galibiyeti olan Emporio Armani Milan, puan cetvelinin 10. sırasında yer alıyor. Son olarak evinde Real Madrid'i konuk eden İtalya temsilcisi, rakibini 89-82'lik skorla mağlup etti. Emporio Armani Milan'da Marko Guduric 22, Zach Leday 14, Armoni Brooks 13, Quinn Ellis ve Shavon Shields 10'ar sayı ile oynadı.

