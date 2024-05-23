Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Final Four detayları

Fenerbahçe Beko, Panatinaikos maçı gündemde. Temsilcimiz sarı lacivertli takım 5 yıl aradan sonra dörtlü finale yükseldi. Tek maçtan oluşan dörtlü finalde kazanan takım adını finale yazdıracak. Jasikevicius yönetiminde normal sezonu 5. bitiren Fenerbahçe, Monaco'yu devirerek dörtlü finale kaldı. Bu başarıyla birlikte sarı-lacivertliler, Final Four'a en fazla katılan Türk takımı unvanına sahip oldu. Real Madrid - Olympiakos maçının kazananı ile finalde mücadele edilecek. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?
EUROLEAGUE FİNAL FOUR TARİHLERİ
THY Avrupa Ligi şampiyonu Final Four sonrası belli olacak. Fenerbahçe Monaco maçıyla dörtlü finale kalan takımlar arasında yerini aldı.
Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.
PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON 9 YILDA 6. KEZ DÖRTLÜ FİNALE KALDI
Fenerbahçe, son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da kupayı kazanırken, 2016'da Berlin ve 2018'de Belgrad'da ikinci, 2015'te Madrid'de ve 2019'da Vitoria-Gasteiz'de 4. oldu.