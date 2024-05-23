Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Final Four detayları

SON 9 YILDA 6. KEZ DÖRTLÜ FİNALE KALDI

Fenerbahçe, son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da kupayı kazanırken, 2016'da Berlin ve 2018'de Belgrad'da ikinci, 2015'te Madrid'de ve 2019'da Vitoria-Gasteiz'de 4. oldu.

