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Giriş Tarihi: 23.5.2024 15:39

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Final Four detayları

Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panatinaikos ile kozlarını paylaşacak. Maça bir adım kala Fenerbahçe Beko, Panatinaikos maçı ayrıntıları araştırılmaya başladı. Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından birinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, dörtlü finalde mücadeleye hak kazandı. Tek maç üzerinden oynanacak final four sonrası kazanan takımlar finale adını yazdıracak. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panatinaikos karşısında galibiyet elde etmek isteyen sarı lacivertli takımın maçının ayrıntıları araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Final Four mücadelesinin detayları…

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Final Four detayları

Fenerbahçe Beko, Panatinaikos maçı gündemde. Temsilcimiz sarı lacivertli takım 5 yıl aradan sonra dörtlü finale yükseldi. Tek maçtan oluşan dörtlü finalde kazanan takım adını finale yazdıracak. Jasikevicius yönetiminde normal sezonu 5. bitiren Fenerbahçe, Monaco'yu devirerek dörtlü finale kaldı. Bu başarıyla birlikte sarı-lacivertliler, Final Four'a en fazla katılan Türk takımı unvanına sahip oldu. Real Madrid - Olympiakos maçının kazananı ile finalde mücadele edilecek. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

EUROLEAGUE FİNAL FOUR TARİHLERİ
THY Avrupa Ligi şampiyonu Final Four sonrası belli olacak. Fenerbahçe Monaco maçıyla dörtlü finale kalan takımlar arasında yerini aldı.
Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SON 9 YILDA 6. KEZ DÖRTLÜ FİNALE KALDI

Fenerbahçe, son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da kupayı kazanırken, 2016'da Berlin ve 2018'de Belgrad'da ikinci, 2015'te Madrid'de ve 2019'da Vitoria-Gasteiz'de 4. oldu.

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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Final Four detayları
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