Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EuroLeague 13. hafta)

Fenerbahçe Beko, Euroleague 13. hafta maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Maç öncesi taraftarlar, karşılaşmanın günü, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. Bu önemli mücadele, her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı heyecan dolu bir sınav olacak.

FENERBAHÇE BEKO-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.