Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta karşılaşması!

Fenerbahçe Beko, Euroleague 13. hafta maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Maç öncesi taraftarlar, karşılaşmanın günü, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. Bu önemli mücadele, her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı heyecan dolu bir sınav olacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.
Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.
İki takım arasında bugüne dek oynanan altı maçın dördünü Fenerbahçe Beko kazandı.
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 95-81 Virtus Segafredo Bologna
2024-25 – Normal sezon - Virtus Segafredo Bologna 82-86 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-75 Virtus Segafredo Bologna
2023-24 – Normal Sezon – Virtus Segafredo Bologna 87-79 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 104–72 Virtus Segafredo Bologna
2022-23 – Normal Sezon – Virtus Segafredo Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko