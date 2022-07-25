Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Heyecanlı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için taraftarlar da hazırlandı. Sarı Kanarya Ukrayna ekibi karşısında bu kez galibiyet peşinde. "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi" soruları yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe rövanş maçın ile Şampiyonlar Ligi biletine yaklaşmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar…