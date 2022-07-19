Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 01:11 Son Güncelleme: 19.7.2022 01:11

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Süper Lig temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Müsabakayı televizyondan izlemek isteyenler “Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları kapsamında Dinamo Kiev ile yeşil sahada bir araya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

  • Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.



Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.

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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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