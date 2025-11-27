Fenerbahçe Ferencvaros maçı canlı yayın kanalı: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa sahnesinde yoluna güçlü adımlarla devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Ferencvaros ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, başlama saati ve maç detayları araştırılıyor. Fenerbahçe – Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.