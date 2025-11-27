Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırlayacağı Ferencvaros karşısında hem puan hem de moral peşinde olacak. Futbolseverler ise maçın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Fenerbahçe – Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Avrupa sahnesinde yoluna güçlü adımlarla devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Ferencvaros ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, başlama saati ve maç detayları araştırılıyor.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç TRT SPOR ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 7 puan toplayan Fenerbahçe, 15 sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
