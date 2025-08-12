FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında seyircisiyle buluşuyor. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada De Kuip Stadı'nda Feyenoord'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayın kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü 20:00'de oynanacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.
İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.