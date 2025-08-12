Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.8.2025 07:27

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı heyecanı Kadıköy’e taşınıyor. Fenerbahçe, taraftarı önünde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlayacak. İlk maçta Hollanda’nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı’nda rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez saha avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hem skor üstünlüğünü yakalamak hem de Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında seyircisiyle buluşuyor. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada De Kuip Stadı'nda Feyenoord'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayın kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü 20:00'de oynanacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

TALİSCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

