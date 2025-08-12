FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında seyircisiyle buluşuyor. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada De Kuip Stadı'nda Feyenoord'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayın kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?