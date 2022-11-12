Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 12.11.2022 14:00

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Giresunspor maçı ile Süper Lig heyecanı devam ediyor. İkinciyle arasındaki puan farkını 5 puana çıkaran sarı lacivertli ekip, şampiyonluk için daha avantajlı hale gelmek istiyor. Giresunspor ise ligde kalmak için elinden geleni yapacak. Sporseverler Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler, sakat ve cezalıların belli olmasıyla oluştu. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? İşte detaylar….

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Giresunspor canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ile küme düşme yarışındaki Giresunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç, Fenerbahçe'nin kontrolünde geçmesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor bugün saat 17.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı olarak Beinsports ekranlarında oynanacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan, Crespo, Rossi, Pedro, King

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR BULUNUYOR

Fenerbahçe'nin sakatları şöyle:

Enner Valencia, Emre Mor, Joshua King, Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique

Giresunspor'un sakatları arasında Hayrullah Bilazer ve Rahmetullah Berişbek bulunuyor.

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Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler
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