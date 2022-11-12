Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Giresunspor canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ile küme düşme yarışındaki Giresunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç, Fenerbahçe'nin kontrolünde geçmesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 14. hafta maçı Fenerbahçe Giresunspor bugün saat 17.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan, Crespo, Rossi, Pedro, King
Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR BULUNUYOR
Fenerbahçe'nin sakatları şöyle:
Enner Valencia, Emre Mor, Joshua King, Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique
Giresunspor'un sakatları arasında Hayrullah Bilazer ve Rahmetullah Berişbek bulunuyor.