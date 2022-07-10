2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli takım, 6. hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Fenerbahçe Hull City canlı yayın izle!