Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle! Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! İşte maçın tüm detayları

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli takım, 6. hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Fenerbahçe Hull City canlı yayın izle!
FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek Fenerbahçe Hull City dostluk maçı, 10 Temmuz 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek. Heyecanla beklenen maçın canlı yayın kanalı da belli oldu.