Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Dünya Kupası 2022 sona erdiği gibi kulüp futbolu başladı. Bu noktada Süper Lig'den önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanacak. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...