Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:16 Son Güncelleme: 20.12.2022 10:16

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde bulunan sarı lacivertli takım, Süper Lig’e yeni yükselen İstanbulspor ile evinde karşılaşacak. Dünya Kupası bittikten hemen sonra başlayan kulüp futbolu, birçok sporsever tarafından uzun süredir bekleniyordu. Bu bağlamda, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Dünya Kupası 2022 sona erdiği gibi kulüp futbolu başladı. Bu noktada Süper Lig'den önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanacak. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı 20 Aralık 2022 (yarın) saat 21.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile oynayacağı maç için Alioski iyileşirken, Altay Bayındır, Luan Peres, Nazim Sangare ve Joao Pedro'nun sakatlıkları devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.

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Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
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