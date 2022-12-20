Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Dünya Kupası 2022 sona erdiği gibi kulüp futbolu başladı. Bu noktada Süper Lig'den önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanacak. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe İstanbulspor maçı 20 Aralık 2022 (yarın) saat 21.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile oynayacağı maç için Alioski iyileşirken, Altay Bayındır, Luan Peres, Nazim Sangare ve Joao Pedro'nun sakatlıkları devam ediyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.