Fenerbahçe-Konyaspor maçında ortalık karışmıştı! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ülker Stadyumu'nda 25 Şubat 2023 günü Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçı boyunca istifa sloganları atılması gündem olmuş, basında da konuyla ilgili bir takım haberler yer almıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, 25 Şubat 2023 günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki futbol maçındaki 'Hükümet istifa' sloganlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 23 taraftar hakkında işlem yapılarak seyirden yasaklılık tedbiri alındığını belirtti. Ayrıca Başsavcılık, birtakım basın yayın organlarında 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığına yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.