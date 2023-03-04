Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe-Konyaspor maçında ortalık karışmıştı! Başsavcılıktan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 4.3.2023 16:53 Son Güncelleme: 4.3.2023 17:28

Fenerbahçe-Konyaspor maçında ortalık karışmıştı! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ülker Stadyumu’nda 25 Şubat günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor arasındaki futbol maçında taraftarlarca atılan sloganlar sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, yaptığı basın açıklamasında soruşturma kapsamında 25 taraftar hakkında seyirden yasaklılık tedbiri alındığını ve bazı basın organlarında 35 bin taraftara yönelik tedbir uygulandığına yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenerbahçe-Konyaspor maçında ortalık karışmıştı! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ülker Stadyumu'nda 25 Şubat 2023 günü Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçı boyunca istifa sloganları atılması gündem olmuş, basında da konuyla ilgili bir takım haberler yer almıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, 25 Şubat 2023 günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki futbol maçındaki 'Hükümet istifa' sloganlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 23 taraftar hakkında işlem yapılarak seyirden yasaklılık tedbiri alındığını belirtti. Ayrıca Başsavcılık, birtakım basın yayın organlarında 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığına yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında ortalık karışmıştı! Başsavcılıktan açıklama geldi
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