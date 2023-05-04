Fenerbahçe Lisesi’nin anlamlı projesine Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen’den tam destek

Fenerbahçe Lisesinin öğrencileri sokakta buldukları kedi ve köpekleri sahiplenerek okul idaresinin de desteğiyle okullarında oluşturdukları uygun alanlarda can dostlarımıza gereken ilgiyi gösteriyorlar.

YARDIM KAMPANYALARI VE KERMESLER DÜZENLİYORLAR

Okulun hayvansever kulübü öncülüğünde başlatılan proje ile gençler ilk etapta 3 köpek ve 4 kediyi okullarında koruma altına alarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Öğretmenler ve okul idaresinin de katkılarıyla başlatılan girişimde Fenerbahçe Lisesi gençleri yardım kampanyaları ve kermes gibi aktiviteler düzenleyerek sahiplenilen sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar.

AK PARTİLİ DURGUT'DAN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençlerin hayvan dostu bu girişimine destek olmak için kolları sıvadı ve sahiplenilen sokak hayvanların yuvaları ile mama ihtiyaçlarına Belediye desteği sağlandı.

MECLİSTE YAPILAN ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE AKTARDILAR

Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen Fenerbahçe Lisesine yaptığı ziyarette hem hayvan hakları ile mecliste yapılan yasama çalışmalarını gençlere aktardı hem de belediyenin hayvan dostlarımız için sağladığı mama, yuva ve araç gereçleri gençlere teslim etti. Gençleri hayvan hakları ile ilgili yapılacak çalışmalarda fikirlerini almak için meclise davet eden ve onlara tütün endüstrisi karşıtı çalışmalardan da bahsederek kendilerini Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifine dahil olmaya çağıran Tuba Durgut Fenerbahçe Lisesinin başlattığı bu girişimin yaygınlaşması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'da Minik Dostlar Kliniği gibi çalışmalarla sokak hayvanlarını korumaya aldıklarından bahsetti ve hayvansever gençlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini iletti. 2 GB internet hediyelerini alan gençler Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen ile önümüzdeki hafta Belediyenin Valide Sultan Gemisinde kahvaltıda buluşmak üzere sözleştiler.

Okulların sokak hayvanlarını sahiplenmesi amacıyla yapılan projeler ile hem çocuklar merhamet ve koruma duygularını ifade edebiliyorlar hem de sokak hayvanları için sıcak bir yuva sağlanarak sokakta hayvanların ve insanların karşılaşabileceği tehlikeler azalıyor.