Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Nice OGC takımını ağırlıyor!

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Nice OGC takımını konuk edecek. Futbolseverler “Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İlk maçında Dinamo Zagreb karşısında 3-1 mağlup olan sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco 2. maçta rotayı değiştirecek mi merak konusu. İşte maçla ilgili bilinmesi gerekenler…

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Nice arasındaki karşılaşma 2 Ekim 2025 Perşembe günü 19.45'te başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi heyecanı bekleniyor.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin ilk maçta olduğu üzere TRT 1'de yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Nice maç biletlerinin 3-4 gün öncesinden satışa çıkması bekleniyor. Futbolseverler kulüpten gelecek duyuruyu bekliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Nice OGC takımını ağırlıyor!
