Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Nice OGC takımını ağırlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Nice'i ağırlayacak. Temsilcimiz, ilk maçta aldığı sonuçtan sonra taraftar desteğiyle bu maçı kazanmak istiyor. Maç tarihi, saati ve yayın kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. "Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularının yanıtları takip ediliyor.
Fenerbahçe ile Nice arasındaki karşılaşma 2 Ekim 2025 Perşembe günü 19.45'te başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi heyecanı bekleniyor.
Fenerbahçe - Nice maç biletlerinin 3-4 gün öncesinden satışa çıkması bekleniyor. Futbolseverler kulüpten gelecek duyuruyu bekliyor.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE