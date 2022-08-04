Futbolseverlerin gözü bu akşam Fenerbahçe Slovacko maçına çevrildi. Sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar maç saatinin yaklaşmasıyla beraber "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa Ligi 3. Eleme maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte maç kanalı yayın saati ve detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.