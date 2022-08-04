Futbolseverlerin gözü bu akşam Fenerbahçe Slovacko maçına çevrildi. Sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar maç saatinin yaklaşmasıyla beraber "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa Ligi 3. Eleme maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte maç kanalı yayın saati ve detaylar...