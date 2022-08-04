Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. Eleme turu maçı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 4.8.2022 18:57 Son Güncelleme: 4.8.2022 18:57

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. Eleme turu maçı yayın kanalı!

Fenerbahçe Slovacko maçı için nefesler tutuldu. Jorge Jesus yönetimindeki sarı kanaryalar bu akşam Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Çekya takımını evinde ağırlayacak. Heyecan dolu maç öncesi “Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta?” soruları yanıt aramaya başladı. Avrupa Ligi 3. Eleme turunda sarı lacivertli takım mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. Eleme turu maçı yayın kanalı!

Futbolseverlerin gözü bu akşam Fenerbahçe Slovacko maçına çevrildi. Sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar maç saatinin yaklaşmasıyla beraber "Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa Ligi 3. Eleme maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte maç kanalı yayın saati ve detaylar...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

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FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Zorlu mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.

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Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. Eleme turu maçı yayın kanalı!
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