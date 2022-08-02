Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi oynanacak?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 13:50

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi oynanacak?

Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nden elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor. Fenerbahçe Slovacko eşleşmesinden galip olarak ayrılırsa UEFA Avrupa Ligi playofflarına kalacak. Playofflarda yenildiği takdirde Konferans Ligi’ni garantileyecek. Futbolseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. UEFA play off kuraları da çekilmişken Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu daha da arttı. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi oynanacak?

Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu hem Slovacko maçının yaklaşması hem de UEFA kura çekimi ile daha çok aratılmaya başlandı. Maça az bir süre kaldı ve Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının yaralarını sarmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Futbolseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe muhtemel rakipleri şöyle:

KAA Gent, Avusturya Vien, Heart of Midlothian FC, Dnipro, Silkeborg IF

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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi oynanacak?
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