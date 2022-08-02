Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi oynanacak?

Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu hem Slovacko maçının yaklaşması hem de UEFA kura çekimi ile daha çok aratılmaya başlandı. Maça az bir süre kaldı ve Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının yaralarını sarmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Futbolseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe muhtemel rakipleri şöyle:
KAA Gent, Avusturya Vien, Heart of Midlothian FC, Dnipro, Silkeborg IF