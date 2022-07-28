Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Fenerbahçe Slovacko ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan şimdiden başladı. Dün 10 kişi kaldıktan sonra rakibi Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, böylece Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turuna kaldı. Böylece Fenerbahçe'nin maçı ne zaman sorusu daha fazla aratılmaya başlandı. Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu mutlaka geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar da Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman sorusunu sürekli yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!