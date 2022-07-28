Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Fenerbahçe Slovacko ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 28.7.2022 11:53

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Fenerbahçe Slovacko ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe dün akşam Dinamo Kiev karşısında kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Böylece Fenerbahçe’nin uzun süren Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor. Bununla birlikte sarı kanaryalar Avrupa Ligi ön eleme turundan Avrupa’ya devam edecek. Avrupa Ligi 3. ön elemeyi Slovacko karşısında oynayacak. Fenerbahçe Slovacki maçı ne zaman sorusu bu sebepten sürekli aratılıyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, hangi kanalda sorusunun cevabı!

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Fenerbahçe Slovacko ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan şimdiden başladı. Dün 10 kişi kaldıktan sonra rakibi Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, böylece Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turuna kaldı. Böylece Fenerbahçe'nin maçı ne zaman sorusu daha fazla aratılmaya başlandı. Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu mutlaka geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar da Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman sorusunu sürekli yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Fenerbahçe Slovacko ne zaman, hangi kanalda?
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