Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sınav telefonu

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak. TYT'de 3 milyondan fazla aday ter dökecek. TYT oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon kullanılacak. 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçları Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. ÖSYM tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, sınav günü trafik sıkışıklığı, gürültü gibi konularda önlem alınması istendi. Stadın yakın çevresinde de YKS'nin düzenleneceği birkaç okul bulunması sebebiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un, kongre öncesi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u arayarak tedbirli olunması konusunda ricada bulunduğu öğrenildi. Stadın çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bilgisi alındı. SABAH'a konuşan ÖSYM kaynakları, kongrenin düzenleneceği stadyumun çevresinde sınava girecek adayların normal saatinden biraz daha erken evden çıkmalarını önerdi.Çocuğunuzun çabasını desteklemek vegörmek, sonuç ne olursa olsun çabanınpeşini bırakmamasına destek olacaktır.Çabanın sonuçtan daha değerli olduğuunutulmamalıdır.Her genç ve gencinsüreci biriciktir. Kıyaslamak ya daörnek göstermek gencin kaygısını dahada artıracaktır. Çocuğunuzu mükemmeliyetçiliktenuzak kendi mevcut potansiyeliüzerinden değerlendirin.Çocuklarınızınhedeflerini belirlemelerinde onlara yardımcıolun ve bu hedeflerin gerçekçiolmasına dikkat edin.