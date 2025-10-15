Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile yapacağı maçla yeni bir boyut kazanacak. Rakip takım Almanya'dan geliyor, İstanbul'da zorlu bir atmosfer bekleniyor. Maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detayları araştırmalara konu olmuş durumda. İşte, Fenerbahçe - Stuttgart maçı hakkında merak edilenler: