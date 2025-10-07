Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 14:24

Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı!

Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasında 3. maçına çıkıyor ve Almanya temsilcisi VfB Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip ligde ilerlemek için heyecanını sürdürüyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. hafta maçları oynanacak.
Fenerbahçe – Stuttgart mücadelesi, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk iki maçında bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında da kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

