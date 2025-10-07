Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasında 3. maçına çıkıyor ve Almanya temsilcisi VfB Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip ligde ilerlemek için heyecanını sürdürüyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...