Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Fenerbahçe Tirana hazırlık maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri konusunda araştırmalar hız kazandı. Sarı lacivertli taraftarlar hazırlık maçlarını takip etmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile berabere kalan Kanarya bu defa Arnavutluk şampiyonunu ağırlıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak maç için "Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. Jorge Jesus sezona hızlı başlamak niyetinde. Peki, Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…