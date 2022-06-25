Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı
Giriş Tarihi: 25.6.2022 10:38 Son Güncelleme: 25.6.2022 10:39

Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlığını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi ile karşılayan sarı lacivertliler beraberlik ardından galibiyeti bulmak için Tirana’yı ağırlayacak. “Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana kanaryaya misafir olacak. Peki, Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Tirana hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati…

Fenerbahçe Tirana hazırlık maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri konusunda araştırmalar hız kazandı. Sarı lacivertli taraftarlar hazırlık maçlarını takip etmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile berabere kalan Kanarya bu defa Arnavutluk şampiyonunu ağırlıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak maç için "Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. Jorge Jesus sezona hızlı başlamak niyetinde. Peki, Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı lacivertlilerin hazırlık maçı 25 Haziran 2022 (bugün) saat 18.00'de oynanacak.

Temmuzda kampa girecek Kanarya hazırlık maçlarında moral ve güç depoluyor.

FENERBAHÇE TİRANA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tirana hazırlık maçı bugün Fenerbahçe Youtube katıl butonu ile ulaşılan canlı yayınla izlenecek.

Fenerbahçe katıl üyesi olmak için:

https://www.youtube.com/c/fenerbahce/videos

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Fenerbahçe Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı
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