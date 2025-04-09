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Giriş Tarihi: 9.4.2025 09:57 Son Güncelleme: 9.4.2025 10:10

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken fenalaşmıştı: Temel Keskin'den acı haber!

Bursa'da geçtiğimiz pazar akşamı arkadaşları ile Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen 50 yaşındaki Temel Keskin rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği düşünülen Keskin, kurtarılamadı.

Remzi YILMAZ
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken fenalaşmıştı: Temel Keskin’den acı haber!

Olay geçtiğimiz Pazar akşamı Orhangazi'de Örnek Sokak üzerinde Temel Keskin'e ait terzi dükkanında meydana gelmişti. Arkadaşları ile Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği esnada rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği düşünülen Temel Keskin Orhangazi'deki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevkedilmişti. 3 çocuk babası olan Temel Keskin 2 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek bu akşam hastanede hayatını kaybetti. Temel Keskin'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken fenalaşmıştı: Temel Keskin'den acı haber!
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