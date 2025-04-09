Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken fenalaşmıştı: Temel Keskin’den acı haber!

Olay geçtiğimiz Pazar akşamı Orhangazi'de Örnek Sokak üzerinde Temel Keskin'e ait terzi dükkanında meydana gelmişti. Arkadaşları ile Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği esnada rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği düşünülen Temel Keskin Orhangazi'deki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevkedilmişti. 3 çocuk babası olan Temel Keskin 2 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek bu akşam hastanede hayatını kaybetti. Temel Keskin'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.