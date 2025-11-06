Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı: Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, muhtemel 11’ler!

Avrupa arenasında yeniden sahne alacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, ardından üst üste aldığı Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle toparlanmıştı. Şimdi gözler kritik deplasman karşılaşmasının yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:

Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe

Saat: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)